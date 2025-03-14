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  • ''Kafamdan geçenleri dile getiremem'' Jose Mourinho'dan tepkili sözler!
Spor

''Kafamdan geçenleri dile getiremem'' Jose Mourinho'dan tepkili sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Maçta hakemin aldığı kararlara tepki gösteren Portekizli teknik adam, 'Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 02:45 - Güncelleme:
''Kafamdan geçenleri dile getiremem'' Jose Mourinho'dan tepkili sözler!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik. Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Mourinho, "Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyorlar. Bu durumu sevmiyorum, çünkü hepimiz birlikte kaybediyoruz. Kaçıran oyuncular, yattıkları zaman kafalarında dönecektir. Oyuncular penaltıyı çalıştı, oyuncular sırayı aralarında belirledi. Futbol böyle maalesef. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil hepimiz." sözlerini sarf etti.

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, son olarak, "Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım." dedi.

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