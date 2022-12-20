İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2022 Salı / 27 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6641
  • EURO
    19,855
  • ALTIN
    1084.45
  • BIST100
    5390.31
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kafasında korner direği kıran taraftardan şikayetçi olmadı!
Spor

Kafasında korner direği kıran taraftardan şikayetçi olmadı!

Göztepe-Altay maçında sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

DHA20 Aralık 2022 Salı 13:48 - Güncelleme:
Kafasında korner direği kıran taraftardan şikayetçi olmadı!
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.