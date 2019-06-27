Kagawa, Beşiktaş’a kaldı

GEÇEN sezonun ikinci devresinde Beşiktaş formasını giyen Shinji Kagawa, “Takımda kal” tekliflerine, “Önceliğim İspanya” cevabını vermişti. Ancak Dortmunlu oyuncu, İspanyol kulüplerinden beklediği teklifleri alamadı. Kagawa’nın hiçbir kulüple anlaşma aşamasına gelememesi üzerine harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, senelik 2 milyon euroluk bir teklif ile Japon oyuncu için devreye girdi. Kagawa’nın karar aşamasında olduğu ve 1-2 gün içinde bu konunun netleşeceği öğrenildi. Bu arada Beşiktaş’ın, Kagawa’nın bonservisi için temasa geçtiği Dortmund’dan ayrıca Ömer Toprak’ı da isteyeceği öğrenildi. Ömer’in Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.