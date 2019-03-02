Kagawa: Beşiktaş'ın tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var

CİDDİ VE SAMİMİ BİR TEKLİFTİ

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Japon yıldızı Shinji Kagawa, taraftara müjdeyi verdi. Siyah-Beyazlılar’ın dergisine konuşan Kagawa, “Beşiktaş'tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim. 'Bundan daha fazlası olamaz' diye düşündüm, ateşlilik konusunda özellikle. Taraftarlar, stadyumun atmosferi gerçekten inanılmaz” dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Siyah-Beyazlı camiayı öven Japon yıldız, “Tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var. Ben buraya çok isteyerek ve arzulayarak geldim” diyerek sezon sonu kalabileceğini vurguladı. Taraftarların beklentilerinin farkında olduğunu aktaran 29 yaşındaki oyuncu, “Bunu karşılamak ve herkesi mutlu etmek için sonuna kadar çalışacağım. Arkadaşlarım ile takımı iyi yerlere, iyi noktalara getirebilmek için elimden geleni yapacağım” değerlendirmesinde bulundu.

ŞIMARMAMAK LAZIM

Taraftarlara da seslenen Japon 10 numara, “Taraftarlarımızdan tek beklentim; takıma destek vermeleri, bizim arkamızda olup bize cesaret vermeleri. Bundan sonra diğer takımlarla puan farkını kapatıp, ligi en iyi yerde bitirmeye odaklandık” dedi. Antalyaspor maçında attığı iki golle ilgili de konuşan Kagawa, alçak gönüllülüğünü koruyarak “Çok mutluluk verici bir andı. Böyle bir maçta, hele ki 19. saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim. Şımarmamak ve devamını getirmek çok önemli” diye konuştu.

(Gunes)