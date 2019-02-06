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Kagawa, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

Kagawa'yı menajerinin Fenerbahçe'ye teklif ettiği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi ve Comolli düşünmek için süre istedi. Ancak Fenerbahçe, Kagawa yerine Miha Zajc'ı kadrosuna kattı. Kagawa da bunun üzerine Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

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Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta sınırlı süreye rağmen 2 gol atarak futbol gündeminin 1 numarası olmayı başaran Japon futbolcu Shinji Kagawa hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa'nın ilk olarak menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.
 
FENERBAHÇE BİRAZ SÜRE İSTEDİ
 
Kagawa Fenerbahçe'ye teklif edilirken Monaco ve Hannover'in de bu futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe, gelen bu teklif üzerine düşünmek için süre istedi. Ancak Kagawa için olumsuz bir dönüş oldu.
 
SON TERCİH MİHA ZAJC OLDU
 
Kagawa'yı kadrosuna katmayacağını Japon yıldızın menajerine bildiren Fenerbahçe, bunun yerine İtalyan ekibi Empoli'nin 24 yaşındaki Sloven 10 numarası Miha Zajc'ı renklerine bağladı.
 
HERKES AYNI SORUYU SORUYOR!
 
Beşiktaş da bunun üzerine Hannover ve Monaco kulüplerini devre dışı bırakarak Kagawa'yı kiraladı. Şimdi herkes Kagawa'nın yerine tercih edilen Miha Zajc'ın performansını büyük bir merakla bekliyor.
 
(Takvim)
 

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