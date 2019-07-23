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Kagawa randevusu haftaya

Beşiktaş’ın talip olduğu Japon futbolcunun kulübü Dortmunt’un sportif direktörü Zorc, “Kagawa ve Schürrle’yi isteyen kulüplerle haftaya görüşeceğiz” dedi.

  • Star Spor
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KARTAL’IN geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Shinji Kagawa ile ilgili olarak haftaya önemli gelişmeler yaşanacak. Japon futbolcunun geçen sezon gösterdiği performans sonrası Beşiktaş, bonservisi almak için harekete geçmiş, ancak Kagawa “Önceliğim La Liga” demişti.

Ancak İspanya’dan umduğu teklifleri alamayan Kagawa için Beşiktaş yeniden ön plana çıktı. Beşiktaş, Kagawa’nın yanı sıra Dortmund’un bir başka oyuncusu Andre Schürrle için de zemin yoklarken, Alman kulübünden iki oyuncu için de açıklamalar yapıldı. Sportif Direktör Michale Zorc, şunları söyledi:

“Gelecek sezon için hem Kagawa, hem de Schürrle’yi kadroda düşünmüyoruz. Bu oyuncular ile yollarımızı ayıracağız. Önümüzdeki hafta sonu Kagawa ve Schürrle’yi isteyen tüm kulüplerle görüşeceğiz. Oyuncuların tercihini de göz önünde bulundurarak, isteklerimize uyan kulüple anlaşabiliriz.”

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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