Kagawa'da açık artırma

BAŞKAN Fikret Orman’ın yeni sezonda da kendileriyle birlikte olacağını açıkladığı Japon 10 numara Shinji Kagawa için Alman basını ilginç bir iddiada bulundu. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Kagawa’nın peşinde İngiltere’nin iki ünlü kulübü West Ham ile Everton’ın olduğu ileri sürüldü. Haberde yeni sezonda Borussia Dortmund’un planları arasında yer almayan Kagawa için Everton ile West Ham United’ın Ocak’ta da Alman kulübüne başvurduğu ancak transferini başaramadıkları belirtildi.

UZAKDOĞU’YA AÇILMAK İSTİYORLAR

Başkan Fikret Orman, Shinji Kagawa’nın bonservisini almayı ve böylece bu oyuncuyla Beşiktaş’ın Uzakdoğu’daki popülaritesini arttırmayı planlıyordu. Kagawa sayesinde Japonya’dan taraftar kazanan Beşiktaş’ta, önümüzdeki sezon bunun daha da büyümesi hedefleniyordu. Yine Alman basınında Beşiktaş’ta ekonomik kriz olduğu bu nedenle 30 yaşındaki 10 numarayı alamayacağı da iddia edildi. Dortmund’tan Ocak’taki ara transferde kiralanan Shinji Kagawa, Beşiktaş’ta kalmayı istediğini söylemişti.