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Kagawa’da rakip Celta

BEŞİKTAŞ geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Japon 10 numara Shinji Kagawa için önümüzdeki hafta Dortmund’la masaya oturmaya hazırlanırken, İspanya medyası bu oyuncu için Celta Vigo’nun devreye girdiğini iddia etti.

  • Star Spor
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Kagawa’nın İspanya’ya daha yakın olduğu ileri sürüldü. Kartal, Japon’u satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

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