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Kagawa'dan derbi açıklaması: Fenerbahçe'ye golüm var

Fenerbahçe derbisi öncesinde hazır olduğunun altını çizen Kagawa, “90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum” dedi.

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HERKES BANA ÇOK İLGİLİ
 
FENERBAHÇE derbisinde Ljajic'in cezalı olması nedenyile ilk kez Beşiktaş formayla 11'de yer alması beklenen Shinji Kagawa, Sarı-Lacivertliler’e gol atmak istediğini söyledi. Japon medyasından Kyodo News'in sorularını yanıtlayan Kagawa, Siyah-Beyazlı ekibi överek, “Büyük bir takımız. Milyonlarca taraftarımız var. Herkes bana karşı çok iyi ve ilgili” dedi. Beşiktaş’ın bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandığı hatırlatılan Japon yıldız, “Derbi öncesi bu galibiyet bize büyük moral oldu” diye konuştu.
 
O ATMOSFERİ YAŞAMAK İSTİYORUM
 
FİZİK ve kondisyon olarak gayet iyi durumda olduğunu ve dev derbide oynamak istediğini dile getiren Japon yıldız, “Antrenmanlarda hazır olduğumu hissediyorum. Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum. Türkiye’deki derbilerin çok ateşli olduğunu anlatıyorlar. O atmosferi yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
 
QUARESMA BİZE GÜÇ KATTI
 
BEŞİKTAŞ’TA kalmaya karar veren Quaresma’nın takıma dönmesinin kendilerine güç kattığını belirten Kagawa, “Quaresma'nın dönmesi çok iyi oldu. Onunla birlikte takımımız daha da üst seviyeye çıktı. Quaresma'nın Malatyaspor maçında yaptığı orta da mükemmeldi. Hiçbir bahane üretemem, böyle pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Çok üzgünüm ama diğer maçlarda gol atmak için çaba sarf edeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.  
 
Güneş
 

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