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Spor

Kagawa'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Shinji Kagawa, Yunanistan'ın PAOK takımına transfer oldu.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:28
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Yunanistan'ın PAOK takımı, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.

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