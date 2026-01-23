İSTANBUL 12°C / 8°C
Kağıtspor, uzatmada Haremspor'u yendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında sahasında konuk ettiği CEMEFE GOLD Haremspor'u uzatma sonunda 99-97 mağlup etti.

AA23 Ocak 2026 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği CEMEFE GOLD Haremspor'u 99-97 yendi.

Ligin 20. haftasının açılış maçında iki takım, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk çeyreği 20-20'lik eşitlikle sona ererken, ev sahibi takım soyunma odasına 44-40 üstün girdi. Kocaeli ekibi üçüncü çeyreği 70-66 önde kapatsa maçın normal süresi 91-91 sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, uzatmaya giden karşılaşmada CEMEFE GOLD Haremspor'u 99-97 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'ne yarınki 3 maçla devam edilecek.

