Kağıtspor, uzatmada Haremspor'u yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği CEMEFE GOLD Haremspor'u 99-97 yendi.
Ligin 20. haftasının açılış maçında iki takım, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk çeyreği 20-20'lik eşitlikle sona ererken, ev sahibi takım soyunma odasına 44-40 üstün girdi. Kocaeli ekibi üçüncü çeyreği 70-66 önde kapatsa maçın normal süresi 91-91 sona erdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, uzatmaya giden karşılaşmada CEMEFE GOLD Haremspor'u 99-97 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi'ne yarınki 3 maçla devam edilecek.