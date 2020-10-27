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Spor

Kahramanmaraşspor'da 23 pozitif vaka! Maçlar ertelendi

Kahramanmaraşspor'da 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle yarın ve haftaya oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

DHA27 Ekim 2020 Salı 22:12 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 22:12
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Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, yarın saat 15:00'te evinde Zonguldak Komürspor'u konuk edecekti. Dün yapılan testlerinin sonuçlarının çıkmasının ardından; 18'i futbolcu, 3'ü teknik heyet ve 2'si kulüp personeli olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçları nedeniyle yarın oynanacak Zonguldak Komürspor ile 31 Ekim'de deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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