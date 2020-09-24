Kai Havertz coştu, Chelsea farklı kazandı

24 Eylül 2020 Perşembe 00:33 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 00:34

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 6-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Maçta dakikalar 19'u gösterdiğinde gol perdesini açan isim Abraham oldu. 28'de Mount'un asistinde Kai Havertz, Chelsea adına kariyerinin ilk golünü attı ve ilk yarı 2-0 ile Maviler'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya da üstün başlayan Chelsea'de 49. dakikada Ross Barkley farkı üçe çıkardı. 55'de Abraham bu kez asist yaparak yeniden Havertz'e golünü attırdı. 65. dakikada Havertz yeniden sahneye çıktı ve skoru 5-0'a getirdi. Gole doymayan Chelsea 83. dakikada Giroud'la maçı 6-0 yaptı ve maçın skorunu tayin etti.

Bir sonraki turda Chelsea Leyton Orient - Tottenham galibi ile oynayacak.