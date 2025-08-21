İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Kai Havertz'den Arsenal'e kötü haber

Premier Lig ekibi Arsenal'in başarılı futbolcu Kai Havertz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

21 Ağustos 2025 Perşembe 09:32
Kai Havertz'den Arsenal'e kötü haber
Arsenal'in forvet oyuncusu Kai Havertz'in dizinden sakatlandığı için bir süre daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İlk değerlendirmeler halen devam ederken, Arsenal sakatlığın tam boyutunu henüz doğrulamadı. Ancak transfer dönemi halen açık olduğundan, The Athletic'in haberine göre, Havertz'in yokluğu beklenenden uzun sürerse, Gunners hücumunu güçlendirmek için seçenekleri değerlendiriyor.

Havertz, Dubai'deki bir antrenman kampında yaşadığı hamstring yırtığı nedeniyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta forma giyememişti. Şubat ayından Nisan ayına kadar süren yokluğu büyük bir eksiklik yarattı ve onun yerine birçok oyuncu görev aldı. Bunlar arasında kısa bir süre geçici olarak 9 numara pozisyonunda oynayan orta saha oyuncusu Mikel Merino da vardı.

