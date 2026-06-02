Tanıtım faaliyetlerinin sürdüren Fenerbahçe başkan adayları, transfer girişimlerinde de bulunuyor.

Seçimin ardından kaleci transferinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, kaleci Ederson için gelecek teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

Brezilyalı kaleci, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele edecek. Ederson'un, turnuvanın ardından takımdaki geleceğiyle ilgili karar vereceği dile getiriliyor.

Geçtiğimiz aylarda tecrübeli file bekçisine Suudi Arabistan ve Brezilya'dan sözlü teklif gelmişti. Ederson'un 25 milyon avroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Geçen sezon 36 maçta forma giyen deneyimli kaleci, inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Çaykur Rizespor maçında bireysel hata sonucunda yediği gol ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart, Ederson'un taraftar ile arasındaki bağı kopardı.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de bu gelişmeler kapsamında transfer listelerine kaleci adaylarını da ekledi.