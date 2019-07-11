''Kalbimi bırakarak gidiyorum''

GALATASARAY’IN iki sezon önce Manchester City’den aldığı Fernando Reges, dün İstanbul’a veda etti. Sevilla Kulübü ile anlaşan Portekiz asıllı Brezilyalı oyuncu ailesi ile birlikte İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı. Fernando, “Galatasaray’da çok güzel günlerim geçti. İki şampiyonluk yaşadım. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum.

Kalbimi burada bırakarak gidiyorum. Her zaman iyi bir Galatasaray taraftarı olacağım” dedi. Galatasaray Kulübü de dün yaptığı açıklamada Fernando için Sevilla Kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Sarı-Kırmızılı takımın 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sattığı Fernando dün önce Lizbon’a giderken, oradan da Sevilla’ya geçti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün büyük ihtimalle sözleşme imzalaması bekleniyor.

MUĞDAT’A GAZİŞEHİR TALİP

GALATASARAY’IN yollarını ayırma kararı verdiği Muğdat Çelik’in şu anda en yakın olduğu kulübün Gazişehir Gaziantep olduğu öğrenildi. Dış transferde şu ana kadar Morais ve Pawel Olkowski ile sözleşme imzalayan Gazişehir’in Muğdat ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi. Bu transferin bir iki gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı vurgulandı.