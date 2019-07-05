FENERBAHÇE’NİN Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Syyadmanesh ve Max Kruse’den sonra dördüncü bombası olan Garry Rodrigues, transferini Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’da forma giyen 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu, “Zor olsa bile her zaman kalbinin sesini dinle” ifadelerini kullanarak Sarı-Lacivertli taraftarlara mesaj yolladı.

FENER’DEN 2.5 MİLYON € ALACAK

Galatasaray’ın 7.5 milyon euro bonservis bedeli ile Al İttihad’a sattığı Rodrigues yıllık 4.2 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe,2 yıllığına kiraladığı 28 yaşınndaki kanat oyuncusuna senelik 2.5 milyon euro ödeyecek. Yeşil Burun Adalı futbolcu, parasının kalan kısımını Suudi Arabistan kulübünden alacağı belirtildi. Garry Rodrigues’in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.