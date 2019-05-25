Kaleci Altay’da pürüz

KALECİ Muslera’nın yanına iyi bir yedek arayan Galatasaray, listesinin ilk sırasına Ankaragücü’nün genç file bekçisi Altay Bayındır’ı almıştı. Sarı-Kırmızılılar, sezonun sonuna gelindiği bu günlerde, Başkent ekibi ile Altay için ilk teması kurdu, ancak yapılan pazarlıkların şu aşamasında istenen sonuca ulaşılamadı.

Sarı-Lacivertli yöneticilerin 22 yaşındaki kaleci için CimBom’dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Transfer döneminde fazla harcama yapamayan ve eksiye düşmemesi gereken Galatasaray’ın bu rakamı karşılamasının zor olduğu ve transferi bitirmek için başka yollar arandığı ifade edildi.

Galatasaray yönetimi para vermeden takas yolu ile Altay’ı kadrosuna katmak için Ankaragücü’ne yeni bir teklif hazırlıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in seneye kadroda düşünmediği bazı isimleri belirlediği ve bunların takas paketinde kullanılacağı kaydedildi.