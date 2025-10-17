İSTANBUL 22°C / 14°C
17 Ekim 2025 Cuma
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Kalede Tarık Çetin olacak! Fenerbahçe'de Ederson'un durumu netleşti
Spor

Kalede Tarık Çetin olacak! Fenerbahçe'de Ederson'un durumu netleşti

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Ederson'un forma giyemeyeceği, kalede ise Tarık Çetin'in görev almasının beklendiği öğrenildi.

17 Ekim 2025 Cuma 14:04
Kalede Tarık Çetin olacak! Fenerbahçe'de Ederson'un durumu netleşti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor. Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı. Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.

