Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor. Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı. Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.