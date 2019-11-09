Kaleye yeni panzer Wellenreuther
BEŞİKTAŞ’TA devre arası transferleri için çalışmalara şimdiden start verilirken, kale için Timon Wellenreuther’in adı gündeme geldi.
- Star Spor
Hollanda ekiplerinden Willem II’de forma giyen 23 yaşında ve 1.87 boyunda olan Alman eldivenin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan Wellenreuther’in, Karius’un yerine düşünüldüğü kaydedildi.
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