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Kaleye yeni panzer Wellenreuther

BEŞİKTAŞ’TA devre arası transferleri için çalışmalara şimdiden start verilirken, kale için Timon Wellenreuther’in adı gündeme geldi.

  • Star Spor
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Hollanda ekiplerinden Willem II’de forma giyen 23 yaşında ve 1.87 boyunda olan Alman eldivenin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan Wellenreuther’in, Karius’un yerine düşünüldüğü kaydedildi.

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