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Spor

Kalidou Koulibaly, Al-Hilal'de!

Devre arasından itibaren yaptığı transferlerle dikkat çeken Arabistan kulüplerinde son transfer Kalidou Koulibaly oldu.

25 Haziran 2023 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Kalidou Koulibaly, Al-Hilal'de!
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Chelsea'de istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Koulibaly kariyerine Al-Hilal takımında devam edecek

25 MİLYON EURO

Al-Hilal bu transfer için Chelsea'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kalidou Koulibaly, Al-Hilal'le üç senelik sözleşme imzaladı.

Koulibaly üç sezonda toplamda 75 milyon euro kazanacak. Al-Hilal'in bu transfer için cebinden çıkan toplam para 100 milyon euro olacak.

NEVES'LE AYNI TAKIMDA OLACAK

Al-Hilal geçtiğimiz günlerde de sansasyonel bir transferi açıklamıştı. Wolverhampton'un 26 yaşındaki yıldızı Ruben Neves'i 55 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Koulibaly yıldız oyuncu Ruben Neves'le gelecek sezon takımın başarısı için savaşacak.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kalidou Koulibaly bu sezon Chelsea formasıyla 32 resmi maçta forma giydi. Koulibaly bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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