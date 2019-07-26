Kalinic, forvet listesine eklendi
İSPANYA basını Atletico Madrid formasını giyen Nikola Kalinic’in Galatasaray’ın gündeminde olduğunu ileri sürdü.
- Star Spor
İki kulüp arasında Hırvat oyuncu için bir görüşme gerçekleştiği vurgulanırken, kiralama formülünün ağırlık kazandığı ifade ediliyor. Galatasaray’ın Nikola Kalinic’e de yıllık 3.5 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamı 31 yaşındaki oyuncunun yeterli bulduğu ve transferin iki kulüp arasındaki anlaşmaya kaldığı kaydedildi.
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