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Spor

Kalp krizi geçirdi, ambulanstan inip maça devam etmeye çalıştı

İspanya 3.Ligi'nde Cordoba ile Ferrol arasında oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı. 11. dakikada Dragija Gudelj, kalp krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Tecrübeli oyuncu sedyeden kalkarak maça devam etmeye çalıştı.

27 Mart 2023 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Kalp krizi geçirdi, ambulanstan inip maça devam etmeye çalıştı
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İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Ferrol arasındaki maç ender rastlanacak bir olaya sahne oldu.

Cordoba oyuncusu olan Dragija Gudelj, maçın 11. dakikasında bir anda yere yığıldı.

Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde oyuncuya müdahale etti. Tiempo de Juego'nun haberine göre; kalp krizi geçiren oyuncuya kalp masajıyla müdahale edildi.

Oyuncu hareketsiz halde ambulansa bindirilirken, bir anda ayaklanıp oyuna devam etmeye çalıştı.

Sağlık ekipleri oyuncuyu ambulansa binmeye zor ikna etti.

Sevilla forması giyen Nemanja Gudelj'in kardeşi olan Dragisa, detaylı tedavi için hastaneye götürüldü.

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