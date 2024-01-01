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Spor

Kamada'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

Yaz aylarında adı sık sık Galatasaray ile anılan Daichi Kamada'nın menajerinden oyuncunun Türkiye'ye transfer olma iddiasıyla ilgili açıklama geldi. Futbolcunun temsilcisi, 'Evet Türk takımları ile adı haberlerde geçiyor ama hala şans yok.' ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2024 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Kamada'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!
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İtalya Ligi ekiplerinden Lazio'da forma giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

10 numara pozisyonunda görev alan Kamada'nın teknik ekiple sorun yaşadığı ve Çizme'ye veda edeceği belirtildi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz görüştüğü ancak transferini bitiremediği yıldız oyuncu Daichi Kamada ile yeniden temas kurduğu öne sürülürken çarpıcı bir açıklama geldi.

TÜRKİYE İÇİN TRANSFER CEVABI

Daichi Kamada'nın temsilcisi Sports Digitale'a şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye transfer olma şansı yok demiştim, öyle de oldu. Evet Türk takımları ile adı haberlerde geçiyor ama hala şans yok"

21 MAÇTA 1 GOL, 1 ASIST YAPTI

Yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Lazio'ya bedelsiz olarak transfer olan Kamada, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 31 kez Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu 7 kez fileleri havalandırdı.

Şimdiye kadar 1.6 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Kamada'nın geleceğiyle ilgili ne tür bir karar vereceği merak konusu.

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