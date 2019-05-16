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Kameni paramı alırım diyor başka bir şey demiyor

Sezon başında kulüp bulamadığı için Fenerbahçe'de kalan Carlos Kameni, yönetimin uzlaşma çabalarını geri çeviriyor.

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Aziz Yıldırım döneminde alınan Carlos Kameni, Fenerbahçe'nin başına bela olmaya devam ediyor.

Kulüp bulamadığı için takımda kalan, devre arasında ise inat edip gitmeyen 35 yaşındaki Kamerunlu, yönetimin uzlaşma çabalarını da geri çeviriyor. Kameni, 1,6 milyon euroluk yıllık ücretini almakta diretiyor.

ALTERNATİFLİ TRANSFER

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istediği oyuncuların ortak özelliği birden fazla mevkide görev alabilmeleri.

Son yıllarda eleştirilen kadro mühendisliği konusuna hassasiyet gösteren Yanal'ın en az iki farklı bölgede oynayabilecek oyuncular üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

(Türkiye)

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

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