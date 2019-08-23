Kameni'ye dünya devi talip oldu

Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Carlos Kameni için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanya'nın Diario gazetesinin haberine göre Thibaut Courtois'nın arkasında yedek beklemek istemeyen Keylor Navas, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Yedek kaleci arayışlarına başlayan Real Madrid'in gündemine ise Carlos Kameni dahil oldu.

YEDEKLİĞİ SORUN ETMİYOR VE TECRÜBESİ VAR

Yedek bekleyecek olmaktan rahatsızlık duymaması ve La Liga tecrübesi nedeniyle Real Madrid'in 35 yaşındaki Kamerunlu eldivene sıcak baktığı belirtildi.

İspanyol devinin yedek kaleci olarak listeye aldığı bir diğer isim ise Milan'ın tecrübeli file bekçisi Pepe Reina olmuştu.

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Kameni, 8 yıl boyunca La Liga'da forma giymişti.

(Sporx)