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Spor

Kamera kayıtları ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler'in görüntüleri

MKE Ankaragücü Kulübü, Halil Umut Meler'in 'Emre Belözoğlu özür dilemedi' sözleri üzerine soyunma odası koridorlarının görüntülerini servis etti. Görüntülerde Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'in yanında olduğu görüldü. İşte detaylar...

20 Aralık 2023 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Kamera kayıtları ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler'in görüntüleri
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Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.

Hakem Halil Umut Meler, "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" şeklinde açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü Kulübü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim" diye yanıt verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü ise olayın ardından o gece koridorlarda yaşananların görüntülerini medyaya servis etti.

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