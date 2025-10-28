Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrasında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada kalesinde 6 gol görüp, 2 maçta da gol izni vermeyen Kamerunlu eldiven, ülkesinde de gündem oldu. Actucameroun adlı site Onana için, "Jenerasyonunun en güvenilir kalecilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kamerunlu yıldız parlıyor ve Trabzonspor'a zaferi getiriyor. 2-0'lık Eyüpspor galibiyetinde kilit rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu.