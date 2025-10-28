İSTANBUL 19°C / 10°C
Spor

Kamerun basınında gündem oldu! Andre Onana Trabzonspor kalesine duvar ördü

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana performansıyla beğeni topladı. Kaamerunlu eldiven ülkesinde gündem oldu. İşte detaylar...

28 Ekim 2025 Salı 09:01
Kamerun basınında gündem oldu! Andre Onana Trabzonspor kalesine duvar ördü
Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrasında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada kalesinde 6 gol görüp, 2 maçta da gol izni vermeyen Kamerunlu eldiven, ülkesinde de gündem oldu. Actucameroun adlı site Onana için, "Jenerasyonunun en güvenilir kalecilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kamerunlu yıldız parlıyor ve Trabzonspor'a zaferi getiriyor. 2-0'lık Eyüpspor galibiyetinde kilit rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu.

