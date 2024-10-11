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Spor

Kamerun evinde farklı galip geldi

Kamerun, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya'yı 4-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti.

11 Ekim 2024 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Kamerun evinde farklı galip geldi
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Afrika Uluslar Kupası Elemeler J grubu 3. maçında Kamerun ile Kenya karşı karşıya geldi. Omnisport de Douala Stadyumu'nda oynanan maçı Kamerun 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 8, 39, 43 ve 55. dakikalarda sırasıyla Vincent Aboubakar(P), Martin Hongla, Bryan Mbeumo ve Christian Bassogog'dan geldi. Türk teknik direktör Engin Fırat'ın yönettiği Kenya'nın tek golünü 41. dakikada Michael Olunga kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kamerun, puanını 7'ye çıkartırken Kenya 4 puanda kaldı.

14 ekim tarihine Kenya, Kamerun ile rövanş mücadelesine çıkacak.

  • Kamerun
  • Afrika Kupası
  • Kenya maçı

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