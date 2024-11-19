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Spor

Kamerun evinde kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun, sahasında Zimbabve'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Kamerun'un golleri Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou'dan geldi.

19 Kasım 2024 Salı 18:06 - Güncelleme:
Kamerun evinde kazandı
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu 6. hafta maçında Kamerun, sahasında Zimbabve ile karşı karşıya geldi. Kamerun, mücadeleden 2-1'lik galiiyetle ayrıldı.

Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Vincent Aboubakar ve 23. dakikada Kevin N'Koudou attı. Zimbabve'nin tek golü 73. dakikada Terrence Dzvukamanja'dan geldi.

Kamerun'da golleri atan isimlerden N'Koudou 90 dakika sahada kaldı. Aboubakar ise 90. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Kamerun, puanını 14'e yükseltti ve grubu lider tamamladı. Kamerun, Afrika Kupası'na grup lideri olarak gidecek. 9 puanda kalan Zimbabve ise Afrika Kupası'na ikinci sıradan katılacak.

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