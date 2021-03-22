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Spor

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan büyük hata! Maxim Choupo-Moting milli takıma katılamadı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Maxim Choupo-Moting, milli takımına çağırılmasına rağmen gidemedi. Bayern'in doğruladığı olaya göre, Kamerun Futbol Federasyonu'nun oyuncuya göndereceği elektronik posta yanlış bir isme gitti.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:22
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Kamerun Milli Takımı'na çağrıldığından haberi olmayan Bayern Münih oyuncusu Choupo-Moting, federasyonun davetine cevap veremedi ve FIFA'nın verdiği süre dolduğu için milli takım kampına katılamadı.

Choupo-Moting'in babası ise olayla ilgili olarak "Federasyon benden olayla ilgili ne yaşandığı hakkında bilgi almak istedi. Bayern'le iletişime geçtim ve kulübe bir davet gelmediğini söylediler." açıklamasını yaptı.

Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conceiçao da davetine yanıt alamadığı için oyuncuyu 26 Mart'ta Yeşil Burun Adaları ve 30 Mart'ta Rwanda ile oynanacak maçların kadrosuna almadığını açıkladı.

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