İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kamerun, N'Koudou ile güldü!

Kamerun, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında grup maçında Mauritius ile karşı karşıya geldi. Eski Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'nun bir gol attığı maçı Kamerun 3-0 kazanmayı başardı.

18 Kasım 2023 Cumartesi 00:16 - Güncelleme:
Kamerun, N'Koudou ile güldü!
ABONE OL

Kamerun, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında Mauritius ile karşılaştı.

Stade Omnisport de Douala'da oynanan maçı Kamerun 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 45+3. dakikada Bryan Mbeumo, 88. dakikada Kevin N'Koudou ve 90+3. dakikada Magri'den geldi.

Kamerun'da eski Beşiktaşlı oyuncu N'Koudou 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen N'Jie ve Samsunspor forması giyen Ntcham maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Kamerun bu sonuçla gruba galibiyetle başladı. Bir sonraki maçta Kamerun, Libya ile karşılaşacak. Mauritius ise Angola'yı ağırlayacak.

  • kamerun
  • mauritius
  • dünya kupası elemeleri
  • kevin nkoudou

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.