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Spor

Kamerun - Sırbistan | CANLI

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Kamerun - Sırbistan | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda heyecan Kamerun - Sırbistan maçıyla devam ediyor. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan müsabakayı Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Abdulla yönetiyor.

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...

KAMERUN: 2 - SIRBİSTAN: 3
GOL: Dk. 29 Jean-Charles Castelletto, Dk. 63 Vincent Aboubakar (Kamerun), Dk. 45+1 Strahinja Pavlovic, Dk. 45+3 Sergej Milinkovic-Savic, Dk. 53 Aleksandar Mitrovic (Sırbistan)

İlk 11'ler şöyle:

Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Zambo Anguissa; Mbeumo, Choupo Moting, Toko Ekambi

Sırbistan: V.Milinkovic-Savic, Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic, Tadic, S.Milinkovic-Savic, Mitrovic

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