Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda heyecan Kamerun - Sırbistan maçıyla devam ediyor. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan müsabakayı Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Abdulla yönetiyor.
Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...
KAMERUN: 2 - SIRBİSTAN: 3
GOL: Dk. 29 Jean-Charles Castelletto, Dk. 63 Vincent Aboubakar (Kamerun), Dk. 45+1 Strahinja Pavlovic, Dk. 45+3 Sergej Milinkovic-Savic, Dk. 53 Aleksandar Mitrovic (Sırbistan)
İlk 11'ler şöyle:
Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Zambo Anguissa; Mbeumo, Choupo Moting, Toko Ekambi
Sırbistan: V.Milinkovic-Savic, Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic, Tadic, S.Milinkovic-Savic, Mitrovic