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Spor

Kamerun'da Aboubakar etkisi

Vincent Aboubakar'ın açıklamalarının ardından Kamerun Milli Takımı'ndaki atmosfer değişmeye başladı. Libya karşısında alınan 3-1'lik zafer, hem takımın moralini yükseltti hem de federasyon başkanı Samuel Eto'o ile teknik direktör Marc Brys arasındaki gerginliğin azalabileceği yönünde umutları artırdı.

Dış Basın29 Mart 2025 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Kamerun'da Aboubakar etkisi
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Kamerun Milli Takımı'nın takım kaptanı Aboubakar, zorluklara rağmen birlik içinde kalınması gerektiğini vurgulayarak oyuncular ve taraftarlar arasında güçlü bir yankı uyandırdı.

Dış basında yer alan haberde; Kamerun Federasyon Başkanı Eto'o ve teknik direktör Brys arasındaki irade savaşının, Kamerun futbolunun geleceğini etkileyen en büyük meselelerden biri haline geldiği belirtildi. Ancak son galibiyet ve Vincent Aboubakar'ın açıklamalarının ardından takım içindeki uyumun yeniden sağlanabileceğine dair olumlu sinyaller geldiği aktarıldı.

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