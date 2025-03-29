Kamerun'da Aboubakar etkisi

Kamerun Milli Takımı'nın takım kaptanı Aboubakar, zorluklara rağmen birlik içinde kalınması gerektiğini vurgulayarak oyuncular ve taraftarlar arasında güçlü bir yankı uyandırdı.

Dış basında yer alan haberde; Kamerun Federasyon Başkanı Eto'o ve teknik direktör Brys arasındaki irade savaşının, Kamerun futbolunun geleceğini etkileyen en büyük meselelerden biri haline geldiği belirtildi. Ancak son galibiyet ve Vincent Aboubakar'ın açıklamalarının ardından takım içindeki uyumun yeniden sağlanabileceğine dair olumlu sinyaller geldiği aktarıldı.