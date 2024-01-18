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Spor

Kamerun'dan Aboubakar açıklaması!

Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song, Vincent Aboubakar'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2024 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Kamerun'dan Aboubakar açıklaması!
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Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song, Vincent Aboubakar ile ilgili konuştu.

Song yaptığı açıklamada, "Vincent Aboubakar bugün takımla antrenmanlarda yer aldı. Ancak henüz Senegal maçı için hazır durumda değil." dedi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Takımın oyununun eleştirilmesiyle ilgili konuşan Song, "Senegal karşısında Kamerun'a yakışır bir oyun izleyeceksiniz. Sorunun farkına vardık. Ben ve oyuncularım bu maçta başka şeyler göstermeye hevesliyiz." ifadelerini kullandı.

ANDRE ONANA AÇIKLAMASI

Manchester United'dan çağrılan Andre Onana için konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Onana'nın oynayıp oynamayacağı onun formu belirleyecek. Her şey ona bağlı." şeklinde konuştu.

"GOLLER GELECEK"

Song son olarak, "Futbolun kendi gerçekleri var. Oyuncularım elinden geleni yapıyor. Futbolda önemli olan sonuçtur. Senegal maçında gollerin geleceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Kamerun, Afrika Kupası'nda 19 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Senegal ile karşı karşıya gelecek.

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