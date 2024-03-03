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Spor

Kamerunlu golcüye bir talip daha çıktı! Aboubakar için yolun sonu görünüyor

Beşiktaş'ta bir süredir takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'a yeni bir talip çıktı. Brezilya'nın köklü ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu golcü için girişimde bulunduğu belirtildi.

Sabah3 Mart 2024 Pazar 11:44 - Güncelleme:
Kamerunlu golcüye bir talip daha çıktı! Aboubakar için yolun sonu görünüyor
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TALİP ÇIKTI

Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu yıldız için Siyah-Beyazlılar'a teklif yaptığı öğrenildi.

Hem Beşiktaş hem de Aboubakar'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar Aboubakar ile ilgili bir gelişmenin yaşanabileceği de gelen haberler arasında.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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