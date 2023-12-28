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Spor

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu

Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Süper Lig'den tanınan isimler Vincent Aboubakar, Olivier Ntcham ve Clinton N'Jie de yer aldı.

28 Aralık 2023 Perşembe 17:28 - Güncelleme:
Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu
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Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı.

Mondihome Kayserispor'la sözleşmesini hafta içi tek taraflı fesheden Olivier Kemen, sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Damac'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin Nkoudou ve Manchester United'ın kalecisi Andre Onana da kadroda öne çıkan diğer isimler oldu.

Manchester United'da Onana'nın yokluğunda, kaleye milli kaleci Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor. İngiltere temsilcisi, turnuva sürecinde ligde Tottenham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United ve Aston Villa ile karşılaşacak.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

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