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Spor

Kamil Ahmet Çörekçi'nin Göztepe'ye transferi an meselesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği Kamil Ahmet Çörekçi, Göztepe ile anlaşmak üzere.

DHA10 Haziran 2021 Perşembe 15:50 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:50
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Süper Lig'de dış transferde birçok isimle el sıkışmasına rağmen henüz resmi duyuruyu yapmayan Göztepe, uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Trabzonsporlu sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'ye imza attırmaya çok yaklaştı. Defansın sağında Murat Paluli'yle sözleşme yenileyip Gassama'yla yeniden anlaşmayan Göztepe'nin 29 yaşındaki sağ bek ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sözleşmesi sona eren futbolcu için Trabzon, 2 yıl kontrat uzatma hakkına sahip bulunuyor. Ancak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu konuda henüz tam kararını vermediği, 4 sezondur takımda yer alan Kamil Ahmet'i büyük oranda kadroda düşünmediği öğrenildi. Transferi resmiyete dökmek için Avcı'nın son kararı bekleniyor. İngiltere'de doğup büyüyen Kamil Ahmet, Millwall'dan transfer olduğu Bucaspor'da 2010'da profesyonelliğe geçti. Gurbetçi futbolcu Kayserispor, Adana Demirspor ve Eskişehirspor formalarını da giydi.

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