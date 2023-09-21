Kamil Grabara'dan terbiyesizce paylaşım!

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray ile oynanan maçın ardından bir paylaşım geldi.



Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

NELER YAŞANDI?

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.