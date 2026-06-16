Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Siyah beyazlılar, yurt dışı kampı öncesinde bazı futbolcularla ilgili kararını verdi.

Teknik heyet ve futbol yapılanmasının yaptığı değerlendirme sonucunda Joao Mario, Al-Musrati ve Jean Onana'nın kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Yönetimin, oyuncuların temsilcileriyle görüşerek kendilerine takım bulmaları yönünde bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta yalnızca yabancı oyuncularla ilgili değil, kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyen bazı yerli futbolcularla ilgili de kararlar alındı.

Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren bazı isimlerin de Slovakya kampında yer almayacağı ve bu oyuncuların durumlarının ayrıca değerlendirileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak geçiren Semih Kılıçsoy ise kamp kadrosunda olacak.