İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3056
  • EURO
    53,8034
  • ALTIN
    6473.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kamp kadrosu netleşiyor! Beşiktaş'ta karar verildi
Spor

Kamp kadrosu netleşiyor! Beşiktaş'ta karar verildi

Beşiktaş'ta kamp kadrosu netleşmeye başladı. Siyah beyazlı ekip hem yabancı hem de yerli oyuncular için kararını verdi. İşte detaylar...

TRT Spor16 Haziran 2026 Salı 13:02 - Güncelleme:
Kamp kadrosu netleşiyor! Beşiktaş'ta karar verildi
ABONE OL

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Siyah beyazlılar, yurt dışı kampı öncesinde bazı futbolcularla ilgili kararını verdi.

Teknik heyet ve futbol yapılanmasının yaptığı değerlendirme sonucunda Joao Mario, Al-Musrati ve Jean Onana'nın kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Yönetimin, oyuncuların temsilcileriyle görüşerek kendilerine takım bulmaları yönünde bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta yalnızca yabancı oyuncularla ilgili değil, kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyen bazı yerli futbolcularla ilgili de kararlar alındı.

Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren bazı isimlerin de Slovakya kampında yer almayacağı ve bu oyuncuların durumlarının ayrıca değerlendirileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak geçiren Semih Kılıçsoy ise kamp kadrosunda olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.