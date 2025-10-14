Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ülkesinin milli takımına katılma/katılmama durumu olay olan Ismail Jakobs ile ilgili gelişmeler hala konuşulmaya devam ediyor.

GEÇ KATILMIŞTI

Senegal Milli Takımı kadrosuna çağrılmasına rağmen, Dünya Kupası elemelerindeki Güney Sudan maçı öncesinde bunu gerçekleştirmeyen ve bu karşılaşmada forma giymeyen Galatasaraylı futbolcu, bu maçın ardından geçtiğimiz günlerde ise kafileye dahil oldu.

Deneyimli sol bekin Moritanya müsabakası öncesinde antrenmana çıktığı belirtildi. Senegal basını buna karşın oyuncunun durumunu konu edinen haberler yapmaya devam etti ve şu ifadelere yer verildi: "Senegal'in son iki maçı için çağrılan Jakobs, henüz bilinmeyen nedenlerle Güney Sudan'a gidemedi. Bu durum, özellikle Senegal Futbol Federasyonu'nun bunun gerekçelerini resmi olarak açıklamaması nedeniyle, taraftarlar ve gözlemciler arasında birçok soru işaretine yol açtı."

Cumartesi milli takım kampına dahil olduğu belirtilen Jakobs'un gelişinin takımda rahatlamaya neden olduğuna vurgu yapılarak "Gelişini geciktiren kesin nedenler ile bu gecikmenin takım içindeki hazırlık ve taktiksel entegrasyon üzerindeki etkisi merak ediliyor. Federasyon henüz bu konuda bir karar vermemiş olsa da, Ismail Jakobs'un yokluğu ve ardından aniden dönüşüyle ilgili gizem tüm spekülasyonları körüklüyor" denildi.