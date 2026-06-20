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Spor

Kanada Futbol Federasyonu'ndan Kone açıklaması: Ameliyat edildi

Kanada Futbol Federasyonu, Katar ile oynanan maçta sol bacağı kırılan Ismael Kone'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
Kanada Futbol Federasyonu'ndan Kone açıklaması: Ameliyat edildi
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2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında tarihi anlar yaşanmaya devam ederken, Kanada Milli Takımı kötü bir haberle sarsıldı. Katar'ı 6-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükselen Kanada'da, orta saha oyuncusu Ismael Kone'nin yaşadığı ağır sakatlık galibiyet sevincine gölge düşürdü.

SEDYE VE OKSİJEN MASKESİYLE SAHADAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın 51. dakikasında yaşanan ikili mücadelede, Katarlı orta saha oyuncusu Assim Madibo'nun arkadan yaptığı sert müdahale sonrası yerde kalan Ismael Kone acı içinde kıvrandı. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği pozisyonda sol bacağının kırıldığı anlaşılan 24 yaşındaki futbolcuya saha içinde oksijen maskesi takıldı. Pozisyonun ardından faulü yapan Katarlı oyuncu Madibo kırmızı kartla oyun dışında kalırken, genç yıldız sedyeyle doğrudan hastaneye kaldırıldı.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kanada Futbol Federasyonu, dün gece acil koduyla ameliyata alınan başarılı futbolcunun sağlık durumu hakkında bugün resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılan açıklamada, "İsmail Kone, bacağındaki kırık nedeniyle dün gece başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tamamen iyileşmesi beklenmektedir; ancak kendisi Dünya Kupası'nın geri kalan bölümünde formaya giyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

SAHALARDAN 4-5 AY UZAK KALACAK

Kulüp kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da sürdüren Kone'nin, yaşadığı bu ağır sakatlık nedeniyle sadece Dünya Kupası'nı kaçırmakla kalmayacağı, yeni sezon hazırlıklarında da yer alamayacağı bildirildi. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre genç orta saha oyuncusunun yeşil sahalara yeniden dönebilmesinin en az 4 ila 5 ayı bulabileceği aktarıldı.

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