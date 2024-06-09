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Spor

Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell oldu.

9 Haziran 2024 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 12 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell'ın ardından Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı Lando Norris üçüncü sırayı aldı.

Kanada Grand Prix'si yarın TSİ 21.00'de koşulacak.

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