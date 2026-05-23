  • Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
Mercedes takımının Britanyalı pilotu George Russell, Formula 1 Dünya Şampiyonası Kanada Grand Prix'sindeki sprint yarışını kazandı.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 21:11
Formula 1 Dünya Şampiyonası Kanada Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes takımının Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yarın yapılacak Kanada Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

Mercedes iki pilotu George Russell ve Kimi Antonelli'nin araçlarının çarpışmasının da yaşandığı sprint mücadelesinden Russell zaferle ayrıldı.

Sprint yarışında 28 dakika 50.951 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Russell, 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 1.272 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise 1.843 saniye arkasında üçüncü oldu.

Yarışın startı yarın TSİ 23.00'te verilecek.

