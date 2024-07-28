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  • Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te ''6 puan silme'' cezası
Spor

Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te ''6 puan silme'' cezası

FIFA, Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile gözetleyen Kanada Kadın Futbol Takımı'na, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda 6 puan ceza verdi.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024'te ''6 puan silme'' cezası
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FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

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