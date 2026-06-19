Kanada, Katar'ı farklı yendi

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Vancouver BC Place'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Kanada, 6-0'lık skorla kazandı.

Kanada, 16. dakikada Cyle Larin ve 29. dakikada Jonathan David'in golleriyle maça hızlı başladı. Katar, 33. dakikada Homam Al Amin'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Jonathan David, 45+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi.

Katar, 53. dakikada Assim Modibo'nun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Bu pozisyonda Kanadalı futbolcu Ismael Kone'nin ayağı kırıldı.

64. dakikada Nathan Saliba farkı 4'e çıkardı. 75. dakikada Muhammed Al Mannai'nin kendi kalesine golüyle fark arttı.

Jonathan David, 90+2. dakikada hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

KANADA, GRUP LİDERLİĞİNE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Kanada, 4 puanla grup liderliğine yükseldi. Katar ise 1 puanla son sırada kaldı.

Kanada, son hafta İsviçre ile karşılaşacak. Katar ise Bosna Hersek ile mücadele edecek.

Stat: BC Place Vancouver

Hakemler: Cristian Garay, Jose Retamal, Miguel Rocha (Şili)

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles (Dk. 71 Shaffelburg), Cornelius (Dk. 46 Bombito), Laryea, Buchanan (Dk. 83 Sigur), Eustaquio, Kone (Dk. 57 Saliba), Ahmed (Dk. 71 Oluwaseyi), David, Larin

Katar: Abunada, Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Ahmad, Gaber (Dk. 46 Almanai), Madibo, Laye, Junior (Dk. 46 Fathy) (Dk. 87 Mendes), Afif, Abdurisag (Dk. 40 Al Brake)

Goller: Dk. 16 Larin, Dk. 29, 45+3 ve 90+2 David, Dk. 64 Saliba, Dk. 75 Almanai (kendi kalesine) (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 9 Cornelius (Kanada), Dk. 64 Fathy (Katar)

Kırmızı kartlar: Dk. 33 Ahmad, Dk. 53 Madibo (Katar)