Kanada'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik tam kadrosunu açıkladı.

FIFA Dünya Kupası'na üçüncü kez katılan Kanada; ABD ve Meksika ile birlikte kupaya ev sahipliği yapacak. Kanada, tarihinde Dünya Kupası grup aşamasını hiç geçemedi.

Kanada, Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak. Kanadalıların teknik direktörü Jesse Marsch kadroyu duyurdu.

Takımın kaptanı ve yıldız oyuncusu Alphonso Davies. 25 yaşındaki Bayern Münih yıldızı, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele eden takım için kilit bir oyuncu.

Tüm zamanların en golcü oyuncusu Jonathan David de kadroda öne çıkıyor. Juventus'un forveti, Kanadalılar için 39 gol attı.

Diğer önemli oyuncular arasında Tajon Buchanan (Villarreal), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jonathan Osorio (Toronto) ve yükselen yıldız Promise David (Union Saint-Gilloise) yer alıyor.

Öte yandan daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Cyle Larin de kadroda kendine yer buldu.

İşte Kanada'nın aday kadrosu:

Kaleci: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley)

Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Dender), Moïse Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough)

Orta saha: Stephen Eustáquio (LAFC), Ismaël Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (UANL), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jonathan Osorio (Toronto)

Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF), Promise David (Union Saint-Gilloise)