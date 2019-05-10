Kanarya belalısı Akhisar’ı üzecek! Muhtemel 11’ler…
SÜPER Lig’de geçen hafta Kasımpaşa’yı deplasmanda yenerek tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşan Fenerbahçe, son sırada bulunan Akhisar’ı konuk ediyor.
- Star Spor
Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-Lacivertliler, kendisine ters gelen Akhisar’ı yenerse Manisa temsilcisi bitime 2 hafta kala küme düşecek. İki takım ligde yapılan 13 maçta 6’şar galibiyet alırken, Kanarya son 4 resmi karşılaşmada rakibini yenemedi. Fener, geçen sezon Diyarbakır’daki Türkiye Kupası finalinde Akhisar’a 3-2’lik skorla kaybetmişti.
MUHTEMEL 11’LER:
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Elmas, Dirar, Valbuena, Soldado
AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Caner, Lopes, Güray, Sissoko, Zeki, Regatin, Barbosa, Manu, Cikalleshi
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