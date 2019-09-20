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Kanarya beyaz sayfa açacak! Fenerbahçe-Ankaragücü muhtemel 11’ler

Geçen hafta Alanya’ya yenilerek yara alan Fenerbahçe, bugün renkdaşı A.Gücü’nü yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak zorlu mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bugün renkdaşı Ankaragücü’nü konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçın hakemi Abdulkadir Bitigen. Geçen hafta Alanya’ya deplasmanda boyun eğen Fener, A.Gücü’nü mağlup ederek hem beyaz sayfa açmak hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yeni transfer Rami’ye stoperde yer verip, zorunluluktan bu mevkide oynayan Jailson’u yedeğe çekmesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan kaptan Emre de riske edilmeyip gelecek haftaki G.Saray derbisine saklanacak. Kanarya’da sakatlıkları olan Moses, Isla ve Hasan Ali de forma giymeyecek.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Aydın, Moke, Conteros, İlhan, Orgill

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