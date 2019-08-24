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Kanarya en zorlu dönemeçte! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Fener, deplasmanda yenmekte zorlandığı Başakşehir’e konuk oluyor. Saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE Medipol Başakşehir’le deplasmanına çıkıyor. Fatih Terim Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Sezona farklı Gazişehir galibiyetiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, deplasmanda yenmekte en çok zorlandığı rakibi Başakşehir’i devirerek 2’de 2 yapmak istiyor. Ersun Yanal yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak olan Kanarya, daha önce ligde Başakşehir’e karşı deplasmanda oynadığı 11 müsabakanın sadece 2’sinden galibiyetle ayrılabildi.Öte yandan Kanarya, Okan Buruk’un takımlarına karşı zorlanıyor. Fener, Buruk’un görev yaptığ Akhisar ve Rize’yi son 5 maçta yenemedi.

Isla’nın yerine Murat

MEDİPOL Başakşehir’le bu gece 3 puan savaşı verecek olan Fenerbahçe’de 3 eksik var. Sarı-Lacivertliler’de Gazişehir karşılaşmasında sakatlanan Moses ile Isla’nın yanı sıra sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım bugünkü maçta takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, Isla’nın yerine sağ bekte genç Murat Sağlam’a, Moses’in yerine ise Deniz Türüç’e yer verecek. Başakşehir’de de cezalı İrcan Can ile sakatlığı süren Epureanu ve Mahmut forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Chedjou, Behic, Azubuike, Mossoro, Soner, Visca, Elia, Demba Ba

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Deniz, Ozan, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç

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